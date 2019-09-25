Manisa FK Elazığ Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Manisa FK ve Elazığ Belediyespor, bir sonraki tura katılabilmek için sahada olacak. Her iki şehirde de heyecanla beklenen karşılaşma, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Manisa FK Elazığ Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler
Manisa FK Elazığ Belediyespor maçı için vatandaşların meraklı bekleyişi devam ediyor. Her iki kentte yaşayan binlerce kişinin canlı takip etmek istediği Manisa Elazığ Belediyespor maçı, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tur için önem arz edecek. Peki, Manisa FK Elazığ Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesi bazı detaylar
MANİSA FK ELAZIĞ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Elazığ Belediyespor'u konuk edecek olan Manisa FK, bir üst tur için şans arayacak. 25 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'da oynanacak olan mücadele, A Spor kanalından canlı izlenebilecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme müsabakalarında Manisa’nın 4 takımı bir üst tura çıkabilmek için mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçları 24 Eylül Salı günü başlıyor. 24 Eylül Salı günü saat: 15.00’da Soma Atatürk Stadında Somaspor, Keçiörengücü ile karşılaşacak. 25 Eylül Çarşamba günü ise Turgutluspor deplasmanda Pendikspor’un konuğu olacak. Karşılaşma saat: 15.00’da Pendik Stadında oynanacak. Aynı gün Manisa FK ise Manisa Mümin Özkasap Stadında saat 15.00’da Elazığ Belediyespor FK’yı konuk edecek. Kupadaki bir diğer Manisa temsilcisi Akhisarspor ise 26 Eylül Perşembe günü saat 16.30’da Spor Toto Akhisar Stadında Bayburt Özel İdare Spor’u ağırlayacak.
Bir diğer Manisa takımı olan Manisaspor ise 2. turda kendi evinde Turgutluspor’a 2-1 yenilerek kupadan elenmişti. Kupaya 1. tur elemelerinden başlayan Somaspor ise ilk turda Akşehirspor'u kendi evinde penaltılarla 5-4, ikinci turda ise deplasmanda TKİ Tavşanlı Linyitspor'u 1-0 yenerek 3. tura çıktı. Kupadaki iki diğer Manisa temsilcisi olan Akhisarspor ve Manisa FK ise kupaya 3. turdan katıldı.
5. Eleme Turu itibariyle çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçları, 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan final karşılaşması ile sona erecek.
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