Manisa FK 3-3 Kayserispor

Rövanş maçında Manisa FK ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Maçın 30. dakikasında Zahit Fındık'ın golüyle Manisa FK maçta 1-0 öne geçti ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda konuk ekip 63. dakikada eşitliği yakaladı. Aksel Aktaş'ın golü ile skor 1-1'e geldi. Bu golden 10 dakika sonra Kayserispor'da Ömer Uzun takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Ev sahibi ekibin bu gole cevabı 83. dakikada geldi. Erman Bulucu'nun golü durumu 2-2 yaptı. Ömer Uzun 87. dakikada kendisinin iki takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-2 yaptı. Manisa FK 90. dakikada Erhan Kara ile bulduğu golle durumu 3-3'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-kırmızılı ekip ilk maçı 3-2 kazanmanın avantajıyla kupada bir üst tura yükseldi.







Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Sinan Kurumuş, daha müsait pozisyondaki arkadaşı Onur'a pas çıkardı. Onur'un ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

22. dakikada Çağrı'nın sol kanattan yaptığı ortayı Kayserispor savunması uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak Sinan Kurumuş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Doğan, son anda uzanarak topu kontrol etti.

30. dakikada Mehmet Yılmaz'ın ara pasıyla topa sahip olan Zahit'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

42. dakikada ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Selahattin'in sert şutunda kaleci Yusuf, üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

43. dakikada Çağrı'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topa sahip olan Sinan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Doğan'ı geçemedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Manisa FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

DERBİYİ KAÇIRMA!

Süper Lig'de hafta sonu tüm gözler Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbide olacak!

Derbi maçın iddaa detaylarını incelemek için aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Maç öncesi öne çıkan notlar

Karşılaşma 3-2 Manisa FK'nın üstünlüğü ile sonuçlanırsa müsabaka uzayacak, sonucun değişmemesi halinde kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Manisa FK 2 ya da üzeri farklı galibiyetlerle de turu geçen taraf olacak.

Teknik direktör İsmail Ertekin'in futbolcularla yaptığı toplantıda, "Ligde son 3 maçımızı kazanamadık. Kupada turu geçerek yeni yıla mutlu girmeliyiz. Ben sizlere inanıyorum" cümlelerini kurduğu öğrenildi.