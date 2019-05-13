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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
13.05.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Manisa BBSK Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Manisa BBSK Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yarı finale çıkmak için kendi evinde alacağı beraberlik ya da galibiyete ihtiyacı olan Manisaspor, Tuzlaspor karşısında çetin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Peki, Manisaspor Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Manisaspor Tuzlaspor maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig'e girebilmek için beraberlik ya da galibiyete ihtiyacı olan Manisaspor, Tuzlaspor'u konuk edecek. Peki, Manisaspor Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MANİSA BBSK TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2.Lig Play Off Çeyrek Final Kırmızı Grup rövanş maçında Manisa BBSK, Tuzlaspor'u ağırlayacak. 13 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşma, manisawebtv internet platformu üzerinden canlı izlenebilecek.

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Tuzlaspor’u deplasmanda 2-0 yenerek büyük avantaj yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bugün evinde yarı final için sahaya çıkacak. Mümin Özkasap Spor Tesisleri’nde saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Manisa BŞB’ye rövanşta yarı final için her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet yetecek. Manisa temsilcisi tur atladığı takdirde Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor eşleşmesinin galibiyle final için yarı final serisine çıkacak. Karagümrük, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Baykanı Mevlüt Aktan, takıma inançlarının tam olduğunu belirterek, "Biz bu yola inancımızı, yüreğimizi koyduk. Play-Off şampiyonluğu yolunda engelleri bir bir aşıp hedefe ulaşacağız. Şimdi tek yürek olma zamanı" dedi.

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