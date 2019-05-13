Manisa BBSK Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Yarı finale çıkmak için kendi evinde alacağı beraberlik ya da galibiyete ihtiyacı olan Manisaspor, Tuzlaspor karşısında çetin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Peki, Manisaspor Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Manisaspor Tuzlaspor maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig'e girebilmek için beraberlik ya da galibiyete ihtiyacı olan Manisaspor, Tuzlaspor'u konuk edecek. Peki, Manisaspor Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
MANİSA BBSK TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
2.Lig Play Off Çeyrek Final Kırmızı Grup rövanş maçında Manisa BBSK, Tuzlaspor'u ağırlayacak. 13 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşma, manisawebtv internet platformu üzerinden canlı izlenebilecek.
TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Tuzlaspor’u deplasmanda 2-0 yenerek büyük avantaj yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bugün evinde yarı final için sahaya çıkacak. Mümin Özkasap Spor Tesisleri’nde saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Manisa BŞB’ye rövanşta yarı final için her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet yetecek. Manisa temsilcisi tur atladığı takdirde Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor eşleşmesinin galibiyle final için yarı final serisine çıkacak. Karagümrük, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Baykanı Mevlüt Aktan, takıma inançlarının tam olduğunu belirterek, "Biz bu yola inancımızı, yüreğimizi koyduk. Play-Off şampiyonluğu yolunda engelleri bir bir aşıp hedefe ulaşacağız. Şimdi tek yürek olma zamanı" dedi.
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