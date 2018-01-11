Mandıralı: 'Rıza Çalımbay ile çok şey değişti'

Hami Mandıralı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rıza Çalımbay ile Trabzonspor'da taşların yerine oturduğunu belirterek, "Trabzonspor'un, teknik direktör değişimine kadar 9 puanı vardı. Rıza hoca geldikten sonra 29 puan oldu. Rıza Çalımbay ile çok şey değişti." dedi.



Bordo-mavili takımın bir önceki teknik direktörü Ersun Yanal'a eleştiride bulunan Mandıralı, şu ifadeleri kullandı:

"Rıza hoca ile oyuncular daha ciddi işe sarıldı, çünkü daha önceki hocanın takıma ilgi gösterdiğini düşünmüyorum. Zaten düşünseydi 8-9 puan almazdı. Şimdi oyuncular daha ciddi, işin bilincinde, puan farkı kapandı. Tabii ki takımın hocasısınız, size o konuda yönetim güvenip para veriyor ve takımın başına getiriyor. Bazen hoca olmayın, hoca zaten sıfatınız sizin ama oyuncuya bir dokunuş yapın, onların içine girin, onlarla arkadaş olun, olmazsanız olmaz. Oyuncu milleti bu. Tozunu yutmuş bir insan olarak söylüyorum, oyuncu ile iletişim kurmazsan performans alamazsın. Daha önceki hoca bunu yapmadı. Rıza hoca bunu yapıyor, kendi karakteri de var. Bunlar birleşince güzel şeyler ortaya çıkıyor. Trabzonspor da böylece ivme yakaladı."

"TRABZONSPOR YARIŞIN İÇİNDE OLACAKTIR"

Trabzonspor'un efsane oyuncusu, Rıza Çalımbay yönetiminde oyuncuların daha fazla sorumluluk almaya başladığının altını çizerek şöyle konuştu:

"Performansı artan oyuncular oldu, tabii çok şey beklenen bazı futbolcularda hala performansı yükselmeyenler var. Onların da devreye girmesi lazım. Rıza hoca ciddi, işini seven bir insan. Oyuncular onu tanıyacak, o oyuncuları tanıyacak. Ondan sonra performanslar artacaktır. İkinci yarıya umarım Trabzonspor iyi hazırlanır ve yarışa ortak olur. Trabzonspor yarışın içinde olacaktır. Başakşehir var, ilk yarıyı lider bitirdi ve müthiş bir performans ortaya koydu. Bu yılın flaş takımları Kayseri, Göztepe. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe zaten işin içinde var. Dört takım arasında şampiyonluk geçecek. Kim olur bunu bilemiyorum."

"2-3 DOĞRU TRANSFER İYİ OLACAK"

Bordo-mavili takımın kadrosuna takviye yapılması gerektiğini vurgulayan Hami Mandıralı, 2-3 nokta transfere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Mandıralı, devre arasında transferin zor bir iş olduğunu aktararak, "Trabzonspor 2-3 doğru transfer yaparsa nokta atışı yaparsa daha da iyi olacak. Rıza hoca hangi mevkilere transfer yapılacağını daha iyi bilir. O da söylüyor zaten, Mas gitti, bir sol bek gerekiyor. Umarım doğru oyuncuları alırlar. Yıldız isim alıp o isimlerin sahada ve dışarıda yatmasını Trabzonsporlular istemiyor. İsim olmasın ama yürekli olsun. Çıksın sahada savaşsın, o forma için mücadele etsin, alınan puanlara katkı sağlasın. Böyle oyuncular Avrupa'da da Türkiye'de de var. İnşallah Rıza hoca böyle oyuncuları bulur ve takıma katar." ifadelerini kullandı.

Hami Mandıralı, ikinci yarıda ilk iç saha karşılaşması olan Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili de, "Sekiz hafta önce Fenerbahçe'yi düşünün, kötü sonuçlardan sonra peş peşe 5 maç kazandı nereye geldi. 'Üç puan kaybetti şöyle olur' demek yerine sonunu beklemek gerekiyor ama böyle maçları kaybetmek moral açısından takımlar için iyi bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.