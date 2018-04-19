Mancini göreve başlıyor
Roberto Mancini yakın zamanda İtalya A Milli Takımı'nın başına geçecek.
Roberto Mancini, İtalya Milli Takmı'nın başına geçiyor. İtalya Milli Takımı, Dünya Kupası öncesinde 28 Mayıs tarihinde İsviçre'de Suudi Arabistan ile hazırlık maçı yapacak. Mancini'nin Suudi Arabistan ile oynanacak hazırlık maçında takımın başında olacağı kaydedildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Mancini'nin takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Deneyimli teknik adam şu anda Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımını çalıştırıyor.
Dünya Kupası'na katılamayan İtalyanlar, 1 Haziran'da Fransa ile 4 Haziran'da ise Hollanda ile hazırlık karşılaşmaları oynayacak.
Suudi Arabistan ve İtalya tarihte ilk defa karşı karşıya gelecek.
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