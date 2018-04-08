Mancini bombası! İşte yeni takımı...
Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini hakkında bomba iddia!
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin İtalya milli takımının başına geçmek için Roma'ya geldiği iddia edildi. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini hakkındaki İtalya milli takımı iddiaları giderek güçleniyor.
Ünlü teknik adamın bugün öğlen saatlerinde St. Petersburg'dan kalkan uçakla Roma'ya gitmesi İtalyan basını tarafından milli takımın başına geçeceği şeklinde yorumlandı.
HERKES ONU KONUŞUYOR
Hâlihazırda Zenit Saint Petersburg'u çalıştıran Mancini, evlerinde Krasnodar'a karşı aldıkları yenilginin ardından takıma yönelik çok sert eleştirilerde bulunmuştu.
Mancini'nin bu eleştirileri kendisini kovdurmaya çalıştığına yönelik iddiaları da beraberinde getirmişti. (Fanatik)
Derbinin kazananı Manchester United oldu!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle