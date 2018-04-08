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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
08.04.2018 - 17:10, Son Güncelleme:

Mancini bombası! İşte yeni takımı...

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Mancini bombası! İşte yeni takımı...

Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini hakkında bomba iddia!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin İtalya milli takımının başına geçmek için Roma'ya geldiği iddia edildi. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini hakkındaki İtalya milli takımı iddiaları giderek güçleniyor.

Ünlü teknik adamın bugün öğlen saatlerinde St. Petersburg'dan kalkan uçakla Roma'ya gitmesi İtalyan basını tarafından milli takımın başına geçeceği şeklinde yorumlandı.

HERKES ONU KONUŞUYOR
Hâlihazırda Zenit Saint Petersburg'u çalıştıran Mancini, evlerinde Krasnodar'a karşı aldıkları yenilginin ardından takıma yönelik çok sert eleştirilerde bulunmuştu.

Mancini'nin bu eleştirileri kendisini kovdurmaya çalıştığına yönelik iddiaları da beraberinde getirmişti. (Fanatik)

 

Derbinin kazananı Manchester United oldu!

Manchester United dev derbide destan yazdı! (ÖZET)Premier Lig'deki derbide Manchester United, iki farklı geriye düştüğü derbide Manchester City'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan City adeta kabus gördü. Maç tutuk bir tempoda başlarken 25’te Kompany’nin kafa golü işleri değiştirdi. 30’da İlkay çok şık bir golle farkı ikiye çıkarırken, City sonrasında da net pozisyonlardan yararlanamadı. İkinci yarının başında ise Paul Pogba şov vardı. Fransız orta saha 53 ve 55’te attığı iki golle maçın kaderini değiştiren isim oldu. 69’da bu kez sahneye Chris Smalling çıktı ve United maçta öne geçti. Geri kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve dev debinin kazananı Manchester United oldu. Kırmızılar bu sonucun ardından puanını 71 yaptı, City ise 84 puanda kaldı.
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