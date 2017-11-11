Mancini 17 milyon Euro istedi

Bir konut projesine yatırım yaparken yola nereden başlamak gerekir? İhtiyacınız olan şey yeni bir ev mi yoksa yepyeni bir yaşam tarzı mı? Yaşam kalitesi mi daha önemli yoksa yatırım değeri mi? Şehrin merkezinden uzaklaşmadan iyi bir yatırım yapmak mümkün mü? Aslında büyük zorluklarla kazanıp elde ettiğiniz birikimleri yatırıma dönüştürmeye karar verdiğinizde bunların hepsine birden sahip olmayı istemek en doğal hakkınız. Peki bu hayalinizi gerçeğe dönüştürmenin bir yolu var mı? Yeni bir yaşama adım atmadan önce yatırımınızı kusursuz kılacak 10 büyük ayrıcalığı sizin için mercek altına aldık…