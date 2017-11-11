Mancini 17 milyon Euro istedi

Kariyerine Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımında devam eden teknik direktör Roberto Mancini'nin keyfi yerinde. İtalyan çalıştırıcı, İngiltere'de kendisini göreve getirmek isteyen takımlardan büyük meblalar talep etti.
The Sun'ın haberine göre İtalyan çalıştırıcı, sezon içinde teknik direktör arayışına giren West Ham United ve Leicester City'den 17 milyon Euro yıllık ücret talep etti. Öte yandan deneyimli çalıştırıcı İtalya'ya sürekli gidecek özel jet ile birlikte 52 business class uçuş talebinde bulundu.
Manchester City'de 2009-13 yılları arasında hocalık yapan Mancini, bu süreçte 1 şampiyonluk elde etti. Kariyerine Fiorentina'da başlayan teknik adam, Lazio, Inter, Mancester City ve Galatasaray gibi takımlara hocalık yaptı.