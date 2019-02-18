Manchester United'lı futbolcuya kanser teşhisi konuldu
Manchester United Kulübü, U23 takımında forma giyen Max Taylor'ın kanser olduğunu açıkladı. Açıklamada 'Taylor'ı yeniden kırmızı formayla görmek için sabırsızlanıyoruz' ifadesi kullanıldı.
İngiliz devi Manchester United, U23 oyuncusu Max Taylor'a kanser teşhisi konduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada Taylor'ın kemoterapiye başarıyla cevap verdiğinin altı çizilirken genç oyuncunun durumuyla ilgili gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
Max Taylor ise 'İlk günden beri bana yardım eden herkese teşekkür etmek istiyorum' derken, "Kelimeler ailemin bana bu konuda ne kadar yardım ettiğini tarif edemez. Annem, üvey babam Matthew, ağabeyim George, Meir ve kız arkadaşım Lydia ile ailenin geri kalanı bana çok değerli bir destek verdi" ifadelerini kullandı.
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