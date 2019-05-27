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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
27.05.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Manchester United'ın efsaneleri Bayern Münih'i farklı yendi

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Manchester United'ın efsaneleri Bayern Münih'i farklı yendi

Manchester United ile Bayern Münih'in 1999 Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldiği mücadelenin kadrosunda bulunan futbolcular, dün Old Trafford'da gösteri maçında boy gösterdi.

Manchester United'ın Bayern Münih'i 1999'da 2-1 mağlup ettiği efsanevi Şampiyonlar Ligi finalinin 20'nci yıl dönümü, dün oynanan özel bir karşılaşmayla kutlandı.

Old Trafford'un ev sahipliği yaptığı ve söz konusu final mücadelesinin kadrosunda bulunan futbolcuların da boy gösterdiği maç, United'ın 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken goller Ole Gunnar Solskjaer, Dwight Yorke, Nicky Butt, Louis Saha ve David Beckham'dan geldi.

61 bin 175 biletli seyircinin izlediği mücadelede Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörlüğünü Sir Alex Ferguson yaptı.

İngiliz ekibindeki 26 yıllık görevinden 2013 yazında ayrılan İskoç menajer, 20 yıl önce oynanan finalde kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmişti. Camp Nou'daki epik müsabakada United'a galibiyeti getiren golleri 90+1'de Teddy Sheringham ve 90+3'te de takımın şu anki menajeri Ole Gunnar Solskjaer kaydetmişti.

Bayern Münihte Boateng de yolcu
Bayern Münih'te Boateng de yolcu

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Bayern Münih Almanya'da sezonu çifte kupayla kapattı...

RB Leipzig 0-3 Bayern Münih (MAÇ ÖZET)Almanya Kupası finalinde Leipzig’i 3-0 yenen Bayern Münih şampiyon oldu. Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve 74 bin 322 seyircinin izlediği karşılaşmanın 29. dakikasında Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 önde geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Münih 78. dakikada Kingsley Coman ve 86. dakikada Robert Lewandowski ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bayern Münih böylelikle 19. kez Almanya Kupası'nı müzesine götürdü. Geçen hafta ligde şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, 2018-2019 sezonunu iki kupayla kapattı.
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