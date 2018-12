Manchester United'da Mourinho dönemi sona erdi

Reuters'in geçtiği habere göre;

Beklenen performansı sergileyemeyen Manchester United, tecrübeli çalıştırıcının görevine son verdi.



Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United, Premier Lig'de lider Liverpool'un 17 puan gerisinde altıncı sırada bulunuyor.

Resmi Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"Manchester United'da geçirdiği zaman için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."



Kulüp sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Jose'ye görev aldığı süre boyunca çalışmaları için teşekkür ederken, gelecek için de başarılar dilemek istiyoruz. Kulüp yeni bir teknik adam için kapsamlı bir işe alım süreci yürütürken, mevcut sezonun sonuna kadar yeni bir teknik direktör atanacaktır."

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC