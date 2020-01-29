Manchester United'a galibiyet yetmedi
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester United deplasmanda Manchester City'i 1-0 mağlup etti. İlk maçı 3-1 kazanan Manchester City kupada finale yükselen takım oldu.
Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Manchester United 35. dakikada nemanja Matic'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda her iki takımın da çabası skoru değiştirmeye yetmedi ve karşılaşma Manchester United'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuca rağmen deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Manchester City adını finale yazdıran taraf oldu.
Karşılaşmanın 76. dakikasında maçın tek golünün sahibi Matic kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İLK 11'LER
Manchester City: Bravo, Walker, Otamendi, Cancelo, Rodrigo, İlkay , Bernardo, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Aguero
Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Williams, Fred, Matic, Lingard, Greenwood, Martial
1980'lere dönelim! Manchester City'nin United'a attığı en güzel golleri hatırlayalım...
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