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Manchester United zirveden uzaklaşıyor

İngiltere Premier Lig 21’inci hafta maçında Manchester United, kendi sahasında Southampton ile 0-0 berabere kaldı.

Hürriyet Haber
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Old Trafford’ta oynanan mücadele öncesi çıktığı son 2 Premier Lig maçında galibiyet alamayan Kırmızı Şeytanlar, bu karşılaşmada da istediği skoru bulamadı.

İki takım da maç boyunca girdiği gol pozisyonları değerlendiremezken, mücadele de 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Manchester United 44, Southampton 20 puana yükseldi. Manchester United son 3 maçında 3 beraberlik alarak zirveden uzaklaşırken, lider Manchester City’nin maç eksiğine rağmen 14 puan gerisine düşmüş oldu. Southampton ise yarın oynanacak maçlar öncesi 13’üncü sırada kendisine yer buldu.

Manchester United zirveden uzaklaşıyor

Premier League

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