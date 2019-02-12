Manchester United Paris Saint Germain (PSG) Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriManchester United Paris Saint Germain (PSG) Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GeriSpor Manchester United Paris Saint Germain (PSG) Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
12.02.2019 - 20:49, Son Güncelleme:

Manchester United Paris Saint Germain (PSG) Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manchester United Paris Saint Germain (PSG) Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu maçları bu akşam start alıyor. İngiliz devi Manchester United sahasında Paris Saint Germain'i konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Manchester United Paris Saint Germain maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United ile Paris Saint Germain bu akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de ikinci maç öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. İşte, Manchester United Paris Saint Germain maçına dair detaylar...

Old Trafford'da oynanacak dev mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Manchester United Paris Saint Germain maçı beIN SPORTS 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Manchester United, bu karşılaşma öncesi ligdeki son maçında deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti. Lider Paris Saint Germain ise sahasında Bordeux'yu 1-0'lık skorla geçti.

Manchester United Paris Saint Germain (PSG) Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak

 
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rakip maçı bıraktı! Başkan skandal bir harekete imza attı

Obradovic: “30 dakika boyunca çok iyi bir oyun oynadık”

Devler Ligi'nde heyecan devam ediyor!

Galatasaray, turu zora soktu