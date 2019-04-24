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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.04.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Liderlik yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden Manchester City, aynı şehrin takımı Manchester United ile çetin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Derbide kazanması halinde liderlik koltuğuna yeniden oturacak olan Manchester City, Manchester United karşısında galibiyete odaklandı. Peki, Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Manchester United Manchester City derbi maçı için geri sayım başladı. Birbirinden önemli yıldızların sahada yer alacağı karşılaşma, aynı zamanda Solksjaer ile Guardiola arasındaki taktik bir savaş olacak. Peki, Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı detaylar

MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 35. Hafta mücadelesinde Manchester City, Old Trafford Stadyumu'nda Manchester United'ın konuğu olacak. 24 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

Haftaya maç fazlasıyla lider başlayan Liverpool, Cardiff City'yi deplasmanda 2-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Puanını 88'e çıkaran Liverpool, 1992'de başlayan Premier Lig'deki kulüp rekorunu kırdı.

Şampiyonluk yarışındaki Manchester City, sahasında Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Arsenal, evinde Crystal Palace'a 3-2, Manchester United da deplasmanda Everton'a 4-0 yenildi.

Premier Lig'in 35. haftasının ardından Liverpool, Manchester City'nin 2 puan önünde maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Bu iki takımı, 67 puanla Tottenham, 66'şar puanla Arsenal ve Chelsea, 64 puanla Manchester United izledi.

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