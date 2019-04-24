Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Liderlik yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden Manchester City, aynı şehrin takımı Manchester United ile çetin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Derbide kazanması halinde liderlik koltuğuna yeniden oturacak olan Manchester City, Manchester United karşısında galibiyete odaklandı. Peki, Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Manchester United Manchester City derbi maçı için geri sayım başladı. Birbirinden önemli yıldızların sahada yer alacağı karşılaşma, aynı zamanda Solksjaer ile Guardiola arasındaki taktik bir savaş olacak. Peki, Manchester United Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı detaylar
MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in 35. Hafta mücadelesinde Manchester City, Old Trafford Stadyumu'nda Manchester United'ın konuğu olacak. 24 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.
Haftaya maç fazlasıyla lider başlayan Liverpool, Cardiff City'yi deplasmanda 2-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Puanını 88'e çıkaran Liverpool, 1992'de başlayan Premier Lig'deki kulüp rekorunu kırdı.
Şampiyonluk yarışındaki Manchester City, sahasında Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Arsenal, evinde Crystal Palace'a 3-2, Manchester United da deplasmanda Everton'a 4-0 yenildi.
Premier Lig'in 35. haftasının ardından Liverpool, Manchester City'nin 2 puan önünde maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Bu iki takımı, 67 puanla Tottenham, 66'şar puanla Arsenal ve Chelsea, 64 puanla Manchester United izledi.
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