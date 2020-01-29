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Spor Arena
Haber Giriş: 29.01.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

Manchester United kazandı, City turladı

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Manchester United kazandı, City turladı

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester United deplasmanda Manchester City'i 1-0 mağlup etti. İlk maçı 3-1 kazanan Manchester City kupada finale yükselen takım oldu.

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Manchester United 35. dakikada nemanja Matic'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda her iki takımın da çabası skoru değiştirmeye yetmedi ve karşılaşma Manchester United'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuca rağmen deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Manchester City adını finale yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmanın 76. dakikasında maçın tek golünün sahibi Matic kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İngiltere Lig Kupasında Manchester City, Aston Villa ile karşılaşacak.

 

Manchester United kazandı, City turladı

 

1980'lere dönelim! Manchester City'nin United'a attığı en güzel golleri hatırlayalım...

Manchester United kazandı, City turladı

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