Manchester United kadın ve erkek futbol takımı maç yapacak
Manchester United futbol tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.
İngiliz devinin erkek ve kadın takımları hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu maç, futbol dünyasında profesyonel erkek ve kadın takımlarının ilk karşılaşması olacak.
Bu sezon 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmeye hak kazanan Manchester United Kadın Futbol Takımı, erkek takımının yeni sezon hazırlık kampında özel maçta karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın amacının şampiyon olan kadın futbol takımının tanıtımını yapmak olduğu öğrenildi.
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