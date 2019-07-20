Manchester United - Inter (CANLI)
International Champions Cup kapsamında Manchester United, Inter'lekarşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı anbean Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan üç boyutlu olarak takip edebilirsiniz...
İlk 11'ler...
Manchester United: De Gea, Wan -Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw, Matic, Pogba, James, Lingard, Martial, Rashford.
Inter: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Dalbert, Sensi, Brozovic, Gagliardini, Candreva; Longo, Esposito
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