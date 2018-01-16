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Manchester United fırsatı kaçırmadı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Stoke City'yi 3-0 yenerek lider Manchester City'nin puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapattı.

A.A
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İngiltere Premier Lig'de Stoke City'yi 3-0 mağlup eden Manchester United, lider Manchester City'nin puan kaybı yaşadığı haftayı galibiyetle bitirdi.

Premier Lig'in 23. haftası, Old Trafford Stadı'nda oynanan Manchester United-Stoke City mücadelesiyle tamamlandı.
Ev sahibi Manchester United, 9. dakikada Antonio Valencia, 38. dakikada Anthony Martial ve 72. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 50 yapan Manchester United, lider Manchester City ile arasındaki farkı 12 puana indirdi. Ligde kalma mücadelesi veren ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Stoke City ise 20 puanla 18. sırada kaldı. 

Premier League

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