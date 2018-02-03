Manchester United evinde affetmedi!
İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United, Huddersfield Town engelini 2 golle geçti. Kırmızı Şeytanlar'ın 2. sayısı yeni transfer Alexis Sahchez'den geldi.
Lider Manchester City'nin Burnmey ile 1-1 berabere kaldığı haftada Huddersfield Town'ı konuk eden Manchester United, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Hakem kararları ilk yarıya damga vururken; takımlar, soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.
55. dakikada Lukaku sahneye çıktı. Mata'nın cezasahası sol yan çizgisi yakınından yaptığı ortaya Lukaku, gelişine vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.
68. dakikada kazanılan penaltı atışı için topun başına Alexis Sanchez geldi. Şililinin vuruşunda kaleci topu çeldi; dönen topu Sanchez ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.
Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Manchester United sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından puanını 56 yapan Manchester United, lider City ile arasındaki puan farkını 13'e indirdi. Küme düşme hattındaki Huddersfield ise 24 puanda kaldı.
Premier Lig'de günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Burnley: 1 - 1 Manchester City
Bournemouth 2 - 1 Stoke City
Brighton 3 - 1 West Ham United
Leicester City 1 - 1 Swansea City
M. United 2 - 0 Huddersfield Town
West Bromwich 2 - 3 Southampton
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