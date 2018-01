On Numara sonuçları 807. hafta çekilişinin ardından kamuoyunun erişimine açıldı. Toplam 2 milyon 207 bin liralık ikramiyenin dağıtıldığı haftada, büyük ikramiye tutarı ise 331 bin TL olarak ilan edildi. On Numara sonuçları bilgisine göre büyük ikramiyeyi kazananların hangi ilde yer aldığı Milli Piyango İdaresi tarafından duyurulacak. İşte, 22 Ocak On Numara sonuçları bilgisi ve detaylı bilgiler