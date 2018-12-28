Manchester United çıkışta!
Ole Gunnar Solksjaer'in ilk maçında Cardiff'i farklı geçen Manchester United, Huddersfield engelini de kayıpsız atlattı ve devreyi 6'ncı sırada bitirdi.
Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından çıkışa geçen Manchester United ise Old Trafford Stadı'nda konuk ettiği Huddersfield Town'u Nemanja Matic ve Paul Pogba'nın (2) golleriyle 3-1 mağlup etti.
Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk maçında geçen hafta deplasmanda Cardiff City'yi 5-1 yenmesinin ardından bu haftayı da galibiyetle kapatan Manchester United, 32 puanla devreyi 6'ncı sırada bitirdi. Huddersfield Town ise 10 puanla son sırada kaldı.
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