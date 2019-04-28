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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28.04.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Manchester United Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? United evinde önde!

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Manchester United Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? United evinde önde!

Manchester United Chelsea maçı ile İngiltere Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi mücadelesi devam ediyor. Şampiyonluk şansını kaybeden Manchester United ve Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilmek için mücadele verecek. Peki, Manchester United Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İki köklü kulübün karşı karşıya geleceği Manchester United Chelsea maçı için geri sayım devam ediyor. Dünya genelinde birçok futbolsever tarafından yakından takip edilecek karşılaşma, ülkemizden de izlenebilecek. Peki, Manchester United Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MANCHESTER UNİTED CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 36. Hafta mücadelesinde Manchester United, Old Trafford'ta Chelsea'yi ağırlayacak. 28 Nisan Pazar günü saat 18.30'da oynanacak olan karşılaşma, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

Chelsea'yi konuk ettiği son iki Premier Lig maçını kazanan Manchester United, rakibini Ocak 1957'den bu yana üst üste üç iç saha maçında mağlup edemiyor.

Chelsea'nin Premier Lig tarihinde en fazla mağlup ettiği takım Manchester United (18).

Chelsea ile oynadığı son altı resmi maçın üçünü kazanan Manchester United (1B 2M), daha önceki 12 karşılaşmada galip gelememişti (5B 7M).

Premier Lig'de oynadığı son iki maçı kazanamayan Chelsea, Eylül 2016'dan bu yana üç maçlık galibiyet hasreti yaşamıyor.

Eden Hazard, Chelsea'nin bu sezon Premier Lig'de attığı 23 deplasman golünün 10'una doğrudan katkı sağladı (5 gol & 5 asist).

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