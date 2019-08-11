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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11.08.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Manchester United Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Manchester United Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manchester United Chelsea maçı, İngiltere Ligi'nin ilk haftasında derbi mücadelesine tanık edecek. Kariyerlerindeki 170. mücadelelerine çıkacak olan Manchester United ve Chelsea, 3 puanı alarak lige pozitif bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Peki, Manchester United Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İngiltere Ligi'nde ilk hafta mücadelesi, Manchester United Chelsea maçı ille devam ediyor. Ezeli rekabette galibiyet üstünlüğü bulunan Manchester United, bu seriyi sürdürmek için sahaya çıkacak. Peki, Manchester United Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MANCHESTER UNİTED CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Ligi 1. Hafta müsabakası kapsamında Manchester United, Chelsea ile mücadele edecek. 11 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da oynanacak mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

Chelsea ile oynadığı son 13 Premier Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Manchester United (6B 5M), evindeki son altı karşılaşmada mağlup olmadı (2G 4B).

Manchester United?ın Premier Lig tarihinde en fazla yenildiği (18) ve gol yediği (71) rakibi Chelsea.

Premier Lig tarihinde sezonun ilk haftalarında en fazla galibiyet alan iki takım Manchester United (18) ve Chelsea (17).

Chelsea sezonun ilk haftasında pazar günü oynadığı hiçbir Premier Lig maçını kaybetmedi (8G 3B).

Manchester United ile Chelsea, tarihlerinde ilk kez eski oyuncularının menajer olarak görev yaptığı bir resmi maçta karşı karşıya geliyor.

CİTY HIZLI BAŞLADI

İngiltere Premier Lig ilk hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda West Ham United'ı 5-0 mağlup etti.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde son iki sezonda şampiyonluğa ulaşan Manchester City, ligin ilk hafta karşılaşmasında Londra Stadı'nda West Ham United'ın konuğu oldu.

Manchester City, 25. dakikada Gabriel Jesus, 51, 75 ve 90 1. dakikalarda Raheem Sterling, 86. dakikada da penaltıdan Sergio Agüero'nun golleriyle mücadeleden 5-0 galip ayrılarak lige 3 puanla başladı.

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