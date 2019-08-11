Manchester United Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Manchester United Chelsea maçı, İngiltere Ligi'nin ilk haftasında derbi mücadelesine tanık edecek. Kariyerlerindeki 170. mücadelelerine çıkacak olan Manchester United ve Chelsea, 3 puanı alarak lige pozitif bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Peki, Manchester United Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
İngiltere Ligi'nde ilk hafta mücadelesi, Manchester United Chelsea maçı ille devam ediyor. Ezeli rekabette galibiyet üstünlüğü bulunan Manchester United, bu seriyi sürdürmek için sahaya çıkacak. Peki, Manchester United Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
MANCHESTER UNİTED CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Ligi 1. Hafta müsabakası kapsamında Manchester United, Chelsea ile mücadele edecek. 11 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da oynanacak mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.
Chelsea ile oynadığı son 13 Premier Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Manchester United (6B 5M), evindeki son altı karşılaşmada mağlup olmadı (2G 4B).
Manchester United?ın Premier Lig tarihinde en fazla yenildiği (18) ve gol yediği (71) rakibi Chelsea.
Premier Lig tarihinde sezonun ilk haftalarında en fazla galibiyet alan iki takım Manchester United (18) ve Chelsea (17).
Chelsea sezonun ilk haftasında pazar günü oynadığı hiçbir Premier Lig maçını kaybetmedi (8G 3B).
Manchester United ile Chelsea, tarihlerinde ilk kez eski oyuncularının menajer olarak görev yaptığı bir resmi maçta karşı karşıya geliyor.
CİTY HIZLI BAŞLADI
İngiltere Premier Lig ilk hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda West Ham United'ı 5-0 mağlup etti.
İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde son iki sezonda şampiyonluğa ulaşan Manchester City, ligin ilk hafta karşılaşmasında Londra Stadı'nda West Ham United'ın konuğu oldu.
Manchester City, 25. dakikada Gabriel Jesus, 51, 75 ve 90 1. dakikalarda Raheem Sterling, 86. dakikada da penaltıdan Sergio Agüero'nun golleriyle mücadeleden 5-0 galip ayrılarak lige 3 puanla başladı.
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