Manchester United çeyrek finalde
İngiltere Federasyon Kupası'nda deplasmanda Huddersfield Town'ı Lukaku'nun golleriyle 2-0 yenen Manchester United, adını çeyrek finale yazdırdı.
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Manchester United, Huddersfield Town'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
Kupanın 5. tur mücadelesinde Manchester United, Premier Lig ekiplerinden Huddersfield Town'a Kirklees Stadı'nda konuk oldu.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Manchester ekibi, 3'üncü ve 55'inci dakikada Romelu Lukaku'nun golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Manchester United, bu galibiyetle turnuvada adını çeyrek finalistler arasına yazdırdı.
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