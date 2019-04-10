Manchester United Barcelona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçları dün akşam start aldı. İngiltere'nin güçlü ekibi Manchester United da bu kapsamda sahasında La Liga devi Barcelona'yı konuk edecek. Heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Manchester United Barcelona maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Manchester United ile Barcelona bu akşam Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de ikinci maç öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak ve yarı final bileti için önde olmak istiyor. İşte, Manchester United Barcelona maçına ilişkin detaylar...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları kapsamında oynanacak Manchester United Barcelona maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Futbolseverler, müsabakayı beIN SPORTS 1 kanalından canlı takip edilebilecek. Öte yandan bu müsabakada Gianluca Rocchi düdük çalacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, McTominay, Pogba, Dalot, Lingard, Rashford, Lukaku
Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Coutinho, Messi, Suarez
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