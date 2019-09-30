Manchester United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriManchester United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
GeriSpor Manchester United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
30.09.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Manchester United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manchester United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester United Arsenal maçı ile İngiltere Premier Lig'de heyecan seviyesi yüksek bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesinde spor severler bu mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Manchester United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Manchester United, Arsenal ile Premier Lig'de oynadığı son 12 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi. Arsenal'in bu deplasmandaki son galibiyeti Eylül 2006'da gelmişti. Premier Lig'de iç sahadaki son altı maçının üçünü kaybeden Manchester United, Old Trafford'ta aynı sayıda mağlubiyeti bundan önceki 52 maçta almıştı. Premier Lig'deki son dört maçında kalesinde en az ikişer gol gören Arsenal, en üst lig seviyesinde Ağustos 1985'ten bu yana art arda beş maçta ikişer gol yemiyor.

Manchester United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester United Arsenal maçı 22:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United teknik direktörü olarak Arsenal ile oynadığı ilk maçını kaybetti. United tarihinde Arsenal'e ilk iki maçında sahadan yenik ayrılan üç teknik direktör var: James West, Tommy Docherty ve Dave Sexton. Resmi maçlarda Arsenal'e dört gol atan Manchester United oyuncusu Jesse Lingard'ın, takımı adına daha fazla gol attığı başka rakibi yok. Arsenal forveti Pierre-Emerick Aubameyang, Premier Lig'de ilk 11'de başladığı son 13 maçında 13 gol attı. Bu sezon da altı gole imza atan Aubameyang, Emmanuel Adebayor'un ardından Arsenal formasıyla sezonun ilk altı maçında altı gole ulaşan ilk isim oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yarın başlıyor
Son Dakika: Paris Saint Germain (PSG) Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı
'Sağlıklı ve saygılı yaşam' için koştular
Radamel Falcao'ya dev talip