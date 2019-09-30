Manchester United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester United Arsenal maçı ile İngiltere Premier Lig'de heyecan seviyesi yüksek bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesinde spor severler bu mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Manchester United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Manchester United, Arsenal ile Premier Lig'de oynadığı son 12 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi. Arsenal'in bu deplasmandaki son galibiyeti Eylül 2006'da gelmişti. Premier Lig'de iç sahadaki son altı maçının üçünü kaybeden Manchester United, Old Trafford'ta aynı sayıda mağlubiyeti bundan önceki 52 maçta almıştı. Premier Lig'deki son dört maçında kalesinde en az ikişer gol gören Arsenal, en üst lig seviyesinde Ağustos 1985'ten bu yana art arda beş maçta ikişer gol yemiyor.
Manchester United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester United Arsenal maçı 22:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United teknik direktörü olarak Arsenal ile oynadığı ilk maçını kaybetti. United tarihinde Arsenal'e ilk iki maçında sahadan yenik ayrılan üç teknik direktör var: James West, Tommy Docherty ve Dave Sexton. Resmi maçlarda Arsenal'e dört gol atan Manchester United oyuncusu Jesse Lingard'ın, takımı adına daha fazla gol attığı başka rakibi yok. Arsenal forveti Pierre-Emerick Aubameyang, Premier Lig'de ilk 11'de başladığı son 13 maçında 13 gol attı. Bu sezon da altı gole imza atan Aubameyang, Emmanuel Adebayor'un ardından Arsenal formasıyla sezonun ilk altı maçında altı gole ulaşan ilk isim oldu.
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