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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
05.12.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig 15. Hafta mücadelesinde Manchester United, Old Trafford'da Arsenal'i konuk edecek. İngiliz futbolunun iki büyük temsilcisini karşı karşıya getirecek olan bu mücadele, birçok ülkeden canlı takip edilecek. Peki, Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı konuyla ilgili bazı bilgiler

Manchester United Arsenal maçı, İngiltere Premier Lig'de çekişmeli mücadeleye tanık edecek. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun, Emery'nin takımına karşı en iyi kadroyu çıkaracağı karşılaşma, tüm dünyadan canlı takip edilebilecek. Peki, Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MANCHESTER UNİTED ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Ligin 15. Hafta mücadelesinde Manchester United, Arsenal'i konuk edecek. 5 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'da oynanacak mücadele S Sport kanalından canlı izlenebilecek. 

KARŞILAŞMA ÖNCESİ BAZI İSTATİSTİKLER

Manchester United, Eylül 2006'dan (0-1) bu yana Arsenal ile Premier Lig'de oynadığı 11 iç saha maçını kaybetmedi (8G 3B).

Geçen sezon Manchester United ile oynadığı iki Premier Lig maçını da kaybeden Arsenal, rakibine Kasım 2012'den bu yana üst üste üç karşılaşmada yenilmiyor.

Arsenal bu sezon deplasmanda oynadığı altı Premier Lig maçında da en az ikişer gol attı. Sezonun ilk yedi dış saha maçında bunu yapabilen tek takım Watford (2017/18).

Premier Lig'in ilk 14 haftasında 23 gol yiyen Manchester United, geçen sezon aynı sayıda golü 30'uncu karşılaşmada kalesinde görmüştü.

Bu sezon oynadığı son 19 resmi maçı kaybetmeyen Arsenal, daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Nisan-Kasım 2017'de yakalamıştı (28 maç).

Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyerinde henüz Unai Emery'ye maç kaybetmedi (4G 1B). İki menajer, Ekim 2013'ten (Real Madrid 4-1 Sevilla) bu yana ilk kez karşı karşıya geliyor.

Arsenal forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon Premier Lig'de rakip kaleye çektiği 10 isabetli şutta da gol bulmayı başardı.

 

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