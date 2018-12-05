Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig 15. Hafta mücadelesinde Manchester United, Old Trafford'da Arsenal'i konuk edecek. İngiliz futbolunun iki büyük temsilcisini karşı karşıya getirecek olan bu mücadele, birçok ülkeden canlı takip edilecek. Peki, Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı konuyla ilgili bazı bilgiler
Manchester United Arsenal maçı, İngiltere Premier Lig'de çekişmeli mücadeleye tanık edecek. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun, Emery'nin takımına karşı en iyi kadroyu çıkaracağı karşılaşma, tüm dünyadan canlı takip edilebilecek. Peki, Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
MANCHESTER UNİTED ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Ligin 15. Hafta mücadelesinde Manchester United, Arsenal'i konuk edecek. 5 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'da oynanacak mücadele S Sport kanalından canlı izlenebilecek.
KARŞILAŞMA ÖNCESİ BAZI İSTATİSTİKLER
Manchester United, Eylül 2006'dan (0-1) bu yana Arsenal ile Premier Lig'de oynadığı 11 iç saha maçını kaybetmedi (8G 3B).
Geçen sezon Manchester United ile oynadığı iki Premier Lig maçını da kaybeden Arsenal, rakibine Kasım 2012'den bu yana üst üste üç karşılaşmada yenilmiyor.
Arsenal bu sezon deplasmanda oynadığı altı Premier Lig maçında da en az ikişer gol attı. Sezonun ilk yedi dış saha maçında bunu yapabilen tek takım Watford (2017/18).
Premier Lig'in ilk 14 haftasında 23 gol yiyen Manchester United, geçen sezon aynı sayıda golü 30'uncu karşılaşmada kalesinde görmüştü.
Bu sezon oynadığı son 19 resmi maçı kaybetmeyen Arsenal, daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Nisan-Kasım 2017'de yakalamıştı (28 maç).
Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyerinde henüz Unai Emery'ye maç kaybetmedi (4G 1B). İki menajer, Ekim 2013'ten (Real Madrid 4-1 Sevilla) bu yana ilk kez karşı karşıya geliyor.
Arsenal forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon Premier Lig'de rakip kaleye çektiği 10 isabetli şutta da gol bulmayı başardı.
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