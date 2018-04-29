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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
29.04.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manchester United Arsenal maçı, İngiltere Premier Lig'de futbol şölenine tanık edecek. Liderin belli olduğu ligde sıralama koruma amacıyla oynanacak olan Manchester Unitedi Arsenal maçı, İngiltere dışında düm dünyada canlı takip edilecek. Peki, merakla sorgulanan Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler

Manchester United, Old Trafford'da ezel rakiplerinden Arsenal'i konuk edecek. Mevcut bulundukları konumu korumak için mücadele edecek olan ekipler, üç puan için savaş verecek. Peki, Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler

Manchester United Arsenal maçı, 29 Nisan Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Karşlışma Türkiye'de S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 148Manchester United - Arsenal
    3
    2,5Üst
    1,45
    9846kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Mücadeleden bazı istatistikler;

Manchester United, evinde Arsenal'i konuk ettiği son 10 lig maçından mağlup ayrılmadı (7G 3B).
Arsenal, United deplasmanında çıktığı son 18 resmi maçın 13'ünü kaybetti (2G 3B).
Jose Mourinho ile Arsene Wenger, resmi maçlarda 19'uncu kez karşı karşıya geliyor. Mourinho iki menajer arasında oynanan ilk 13 maçta yenilgiz almazken (6G 7B), son beş karşılaşmanın ikisini kaybetti (2G 1B). Portekizli, buna ek olarak Fransız meslektaşını konuk ettiği yedi maçın hiçbirinden boynu bükük ayrılmadı (4G 3B).
Arsenal, bu sezon deplasmanda dokuz mağlubiyet aldı. Bir sezonda daha fazla yenilgiyi en son 1989/90 sezonunda almışlardı (10).
Deplasmanda beş maçtır sahadan puansız ayrılan Arsenal, Ocak 1966'dan bu yana dış sahada üst üste altı karşılaşma kaybetmedi.
2017 senesinde oynadığı son üç lig maçı berabere biten United, 2018'de henüz sahadan beraberlikle ayrılmadı (10G 3M) ve son yedi karşılaşmanın altısını kazandı.
Arsenal'den ayrılacağını açıklayan Arsene Wenger, Old Trafford'da son maçına çıkıyor. Wenger'in Arsenal kariyerindeki en farklı yenilgisi bu statta gelmişti (2-8).
Arsenal formasıyla sezonun ilk yarısında United'a gol atan Alexis Sanchez, United formasıyla da Arsenal filelerini havalandırırsa, Wilfried Bony'nin (2014/15'te Swansea & Manchester City) ardından bunu gerçekleştiren ikinci oyuncu olacak.
Danny Welbeck, Arsenal formasıyla Old Trafford'da çıktığı iki resmi maçta da gol attı. Wenger döneminde United deplasmanında daha fazla gol atan oyuncu yok (2; Emmanuel Adebayor ve Sylvain Wiltord'la birlikte).

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Galatasaray - Beşiktaş
    1
    MS1
    2,10
    20842kez oynandı
Hemen Oyna
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