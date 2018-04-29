Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Manchester United Arsenal maçı, İngiltere Premier Lig'de futbol şölenine tanık edecek. Liderin belli olduğu ligde sıralama koruma amacıyla oynanacak olan Manchester Unitedi Arsenal maçı, İngiltere dışında düm dünyada canlı takip edilecek. Peki, merakla sorgulanan Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler
Manchester United, Old Trafford'da ezel rakiplerinden Arsenal'i konuk edecek. Mevcut bulundukları konumu korumak için mücadele edecek olan ekipler, üç puan için savaş verecek. Peki, Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler
Manchester United Arsenal maçı, 29 Nisan Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Karşlışma Türkiye'de S Sport kanalından canlı izlenebilecek.
Mücadeleden bazı istatistikler;
Manchester United, evinde Arsenal'i konuk ettiği son 10 lig maçından mağlup ayrılmadı (7G 3B).
Arsenal, United deplasmanında çıktığı son 18 resmi maçın 13'ünü kaybetti (2G 3B).
Jose Mourinho ile Arsene Wenger, resmi maçlarda 19'uncu kez karşı karşıya geliyor. Mourinho iki menajer arasında oynanan ilk 13 maçta yenilgiz almazken (6G 7B), son beş karşılaşmanın ikisini kaybetti (2G 1B). Portekizli, buna ek olarak Fransız meslektaşını konuk ettiği yedi maçın hiçbirinden boynu bükük ayrılmadı (4G 3B).
Arsenal, bu sezon deplasmanda dokuz mağlubiyet aldı. Bir sezonda daha fazla yenilgiyi en son 1989/90 sezonunda almışlardı (10).
Deplasmanda beş maçtır sahadan puansız ayrılan Arsenal, Ocak 1966'dan bu yana dış sahada üst üste altı karşılaşma kaybetmedi.
2017 senesinde oynadığı son üç lig maçı berabere biten United, 2018'de henüz sahadan beraberlikle ayrılmadı (10G 3M) ve son yedi karşılaşmanın altısını kazandı.
Arsenal'den ayrılacağını açıklayan Arsene Wenger, Old Trafford'da son maçına çıkıyor. Wenger'in Arsenal kariyerindeki en farklı yenilgisi bu statta gelmişti (2-8).
Arsenal formasıyla sezonun ilk yarısında United'a gol atan Alexis Sanchez, United formasıyla da Arsenal filelerini havalandırırsa, Wilfried Bony'nin (2014/15'te Swansea & Manchester City) ardından bunu gerçekleştiren ikinci oyuncu olacak.
Danny Welbeck, Arsenal formasıyla Old Trafford'da çıktığı iki resmi maçta da gol attı. Wenger döneminde United deplasmanında daha fazla gol atan oyuncu yok (2; Emmanuel Adebayor ve Sylvain Wiltord'la birlikte).
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