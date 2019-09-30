Manchester United - Arsena (CANLI)
İngiltere Premier Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Manchester United sahasında Arsenal'i konuk ediyor.
Old Trafford Stadı'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Kevin Friend yönetiyor.
Karşılaşma öncesinde konuk ekip Arsenal 11 puanla 8. sırada yer alırken, ev sahibi Manchester United 8 puanla 11. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Manchester United: De Gea, Tuanzebe, Lindelof, Maguire, Young, McTominay, Pogba, Andreas, Lingard, James, Rashford
Arsenal: Leno, Chambers, Sokratis, David Luiz, Kolasinac, Guendouzi, Xhaka, Torreira, Pepe, Aubameyang, Saka
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