Manchester United, Arap atı gibi açıldı!

Manchester United, Premier Lig'in 5. haftasında Old Trafford'da Everton'u ağırlarken, maç 4-0 Manchester United galibiyeti ile sonuçlandı
Kırmızı Şeytanlar, maça baskılı başlayan taraf olurken, açılış golünü 4. dakikada Nemanja Matic'in asisti ile Antonio Valencia kaydetti.
İlk yarıda başka gol olmazken taraflar soyunma odasına 1-0'lık skor ile gitti.
İkinci yarıda Manchester United son 10 dakikada inanılmaz bir performans gösterdi.
Romelu Lukaku'nun asistinde Mkhitaryan 2. golü atarak skoru değiştirdi.
88. dakikada Mikhi, yerini Martial'e bıraktı.
Maçın sonlarına doğru asılmaya devam eden ManU, 89. dakikada skoru 3-0'a getirdi.
90. dakikada ise Martial'in penaltısı skoru belirledi. Mannhester United, evinde Everton'u 4-0 mağlup etmiş oldu.