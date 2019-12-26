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Haber Giriş: 26.12.2019 - 14:15,Son Güncelleme:/

Manchester United 4-1 Newcastle

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Manchester United 4-1 Newcastle

Manchester United, Premier Lig'de 19. hafta maçında Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

Premier Lig'de 19. haftada Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 17. dakikasında Longstaff ile öne geçen Newcastle United, 24. dakikada Martial'ın golüne engel olamadı.

Manchestr United 36. dakikada Greenwood ile öne geçti. Son sözleri 41. dakikada Rashford ve 51. dakikada Martial söyledi.

Manchester United, Newcastle United'ı 4-1 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti. Newcastle ise 25 puanda kaldı.

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Manchester United 4-1 Newcastle


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