Manchester United 2-1 Tottenham
Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. ManU sahadan 2-1 üstün ayrıldı. Mourinho Tottenham'la çıktığı maçlardan ilk mağlubiyetini eski takımı Manchester United'a karşı almış oldu.
Maçta Rashford 6. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Bu gole karşılık 39. dakikada geldi. Dele Alli attığı golle skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı böyle sonuçlandı.
İkinci yarının hemen başlarında Rashford penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka Manchester United'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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