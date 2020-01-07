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Spor Arena
Haber Giriş: 07.01.2020 - 15:29,Son Güncelleme:/

Manchester United 1-3 Manchester City (Maç Özeti)

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Manchester United 1-3 Manchester City (Maç Özeti)

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester United'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Manchester City, 29 Ocak'ta oynanacak rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti.

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-1'lik skorla Manchester City oldu.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Bernardo Silva, 33. dakikada Riyad Mahrez ve 39. dakikada kendi kalesine Pereira kaydetti.

Ev sahibi tek sayısı ise 80. dakikada Marcus Rasford'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Manchester City, 29 Ocak'ta oynanacak rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakalamış oldu.

Manchester United 1-3 Manchester City (Maç Özeti)

Manchester United 1-3 Manchester City (Maç Özeti)

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