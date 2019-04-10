Manchester United 0-1 Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, İngiliz devi Manchester United'i deplasmanda 1-0 mağlup etti ve Camp Nou'da oynanacak maç öncesi yarı final kapısını araladı.
İspanya temsilcisi Barcelona, Old Trafford Stadı'nda konuk olduğu İngiltere ekibi Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.
Barcelona'nın golünü 12. dakikada Luke Shaw kendi kalesine attı. Pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırmasına rağmen Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla gol geçerlilik kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı 16 Nisan'da oynanacak.
Manchester United'ın 11'i: De Gea, Young, Lindelöf, Smalling, Shaw, Dalot, McTominay, Fred, Pogba, Rashford, Lukaku.
Barcelona'nın 11'i: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Coutinho, Arthur, Messi, Suarez.
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