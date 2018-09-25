Manchester takımları Lig Kupası'nda sahne alıyor! En popüler iddaa...
İngiltere Lig 'EFL' Kupası'nda üçüncü tur maçları bu akşam oynanıyor. Manchester'ın açık mavisi Oxford deplasmanında, kırmızısı ise evinde Derby ile oynayacak. Takımlardan son gelişmelere ve en popüler iddaa tercihlerine göz atalım...
Oxford - Manchester City
- Dünya Kupası'ndaki sakatlığı sonrası, Danilo'nun bugün ilk kez sahne alması bekleniyor.
- NAC Breda'ya kiralanan ama Claudio Bravo'nun sakatlığı sonrası takıma geri dönen Arijanet 'Aro' Muric'i kalede görürsek şaşırmayalım.
- Geçen sene sol bekte izlediğimiz Oleksandr Zinchenko'nun da bugün ilk 11'de olması ve bu sezon ilk kez süre alması bekleniyor.
- Sezonun açılış maçı olan Chelsea (Community Shield) karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Phil Foden, geçtiğimiz hafta sonu oynadıkları Cardiff maçında da sonradan oyuna dahil olmuştu. Chelsea maçında yerini bıraktığı Brahim Diaz'la birlikte, Oxford karşısında, rotasyonda yer almaları bekleniyor.
Manchester United - Derby
- Maçın anlamı büyük! Frank Lampard, eski hocası Jose Mourinho'ya karşı...
- Beraber 2 Premier Lig ve 1 FA Kupası kazandılar.
- United cephesinde Ander Herrera'nın iyileştiği ve ilk 11'de olabileceği söyleniyor. Lukaku'yu kenarda, Martial'ı hücumun en ilerisinde görebiliriz.
- Marcus Rashford cezalı, Marcos Rojo ise henüz iyileşmedi. Young Boys karşısındaki performansı sonrası Mourinho'dan özel övgü alan Diogo Dalot da sağ bekteki yerini alacak.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle