Manchester City'yi kaptanı kurtardı! Şampiyonluk son maça kaldı...
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, evinde ağırladığı Leicester City'yi kaptanı Kompany'nin attığı golle 1-0 mağlup etti ve son haftaya lider girdi.
Etihad'da oynanan maçta gol bulmakta zorlanan Guardiola'nın öğrencileri, 70. dakikada Vincent Kompany'nin harika füzesiyle galibiyete uzandı.
Bu sonuçla puanını 95'e yükselten City, Liverpool'un 1 puan önünde zirveye yerleşti.
Premier Lig'in şampiyonunun belirleneceği haftada Liverpool, Wolverhampton'ı ağırlayacak. Manchester City de Brighton deplasmanına konuk olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle