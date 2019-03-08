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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.03.2019 - 22:02, Son Güncelleme:

Manchester City'ye ikinci finansal fair play soruşturması

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Manchester City'ye ikinci finansal fair play soruşturması

İngiltere Premier Lig organizasyonu, Manchester City hakkında finansal fair play soruşturması başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, lider Manchester City hakkında son dönemde çıkan iddiaların araştırılması amacıyla finansal fair play soruşturması başlatıldığı belirtildi.
Kulübün akademisinde forma giyen 18 yaşından küçük oyuncuların transfer işlemleri konusunda bilgi almak amacıyla, Manchester City'den gerekli belgelerin istendiği vurgulandı.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu da aynı gerekçeyle Manchester City hakkında dün soruşturma başlattığını açıklamıştı.
Alman haber dergisi Der Spiegel, Manchester City'nin finansal fair play konusunda birçok kuralı çiğnediğini iddia eden belgeleri geçen yıl yayınlamıştı. İddialar arasında, Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho'nun, Manchester City'nin altyapısına katıldığı dönemde henüz 14 yaşında olmasına rağmen menajerine 200 bin sterlin ödeme yapılması da yer alıyor.

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