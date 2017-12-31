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Manchester City'nin serisi bitti

İngiltere Premier Lig 21'inci hafta maçında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace ile 0-0 berabere kaldı.

Hürriyet Haber
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Selhurst Park'ta oynanan müsabakada gol sesi çıkmazken, iki ekip de birçok kez yakaladığı gol fırsatından yararlanamadı. Ev sahibi ekip, 90+1'inci dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremedi ve 'Manchester City'i bu sezon ligde ilk mağlup eden takım' unvanına ulaşma şansını da yitirmiş oldu. Luka Milivojevic'in kullandığı vuruşu, kaleci Ederson kurtardı.

Bu sonuçla birlikte, ligde oynadığı son 18 maçtan galip ayrılan Manchester City'nin 18 maçlık galibiyet serisi son buldu.

0-0'lık beraberliğin ardından lider Manchester City 59, Crystal Palace ise 19 puana yükseldi. Manchester ekibi en yakın takipçisi olan Chelsea ile arasındaki puan farkını 14'e yükseltti.

Premier Leagueguardiola

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