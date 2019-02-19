Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur, Çin'den takım satın alıyor!
2008 yılında satın aldıkları Manchester City ile İngiltere Premier Lig'e giriş yapan BAE Kraliyet Ailesi, 2014 yılında kurdukları "City Football Group" ile de dünyaya açılmışlardı. Yeni hedef Çin...
Şeyh Mansur liderliğinde 2008 yılında Manchester City'nin alınmasıyla başlayan BAE Kraliyet Ailesi'nin Premier Lig'e girişi, 2014 yılında kurulan "City Football Group" ile dünyanın çeşitli ülkelerine yayıldı.
- Melbourne City (Avustralya - 2014)
- Yokohama Marino (Japonya - 2014)
- New York City (Amerika - 2015)
- CA Torque (Uruguay - 2017)
- Girona (İspanya - 2017)
Şimdi hedefte Sichuan Jiuniu var ve Çin futbol ağacının 3. kademesindeki Çin Lig 2'de boy gösteren bu takım ile portföylerini geliştirmeyi amaçlıyorlar.
Sichuan eyaletinin Chengdu şehrinde bulunun bu kulüp, maçlarını 42 bin kapasiteli Longquanyi Stadyumu'nda yapıyor.
"City Football Group" bu projeyi uzun süredir hayata geçirmek için bekliyordu çünkü 2016 yılının Mart ayında, Shanghai'da bir ofis açarak girişimlerine start vermişti.
Jiuniu ile yapılacak olan anlaşmanın 1-2 gün içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
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