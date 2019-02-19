Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur, Çin'den takım satın alıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManchester City'nin sahibi Şeyh Mansur, Çin'den takım satın alıyor!
GeriFutbol Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur, Çin'den takım satın alıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Kaynak: The Guardian / Foto: AP
19.02.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur, Çin'den takım satın alıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur, Çin'den takım satın alıyor!

2008 yılında satın aldıkları Manchester City ile İngiltere Premier Lig'e giriş yapan BAE Kraliyet Ailesi, 2014 yılında kurdukları "City Football Group" ile de dünyaya açılmışlardı. Yeni hedef Çin...

Şeyh Mansur liderliğinde 2008 yılında Manchester City'nin alınmasıyla başlayan BAE Kraliyet Ailesi'nin Premier Lig'e girişi, 2014 yılında kurulan "City Football Group" ile dünyanın çeşitli ülkelerine yayıldı.

- Melbourne City (Avustralya - 2014)

- Yokohama Marino (Japonya - 2014)

- New York City (Amerika - 2015)

- CA Torque (Uruguay - 2017)

- Girona (İspanya - 2017)

Şimdi hedefte Sichuan Jiuniu var ve Çin futbol ağacının 3. kademesindeki Çin Lig 2'de boy gösteren bu takım ile portföylerini geliştirmeyi amaçlıyorlar.

Sichuan eyaletinin Chengdu şehrinde bulunun bu kulüp, maçlarını 42 bin kapasiteli Longquanyi Stadyumu'nda yapıyor.

"City Football Group" bu projeyi uzun süredir hayata geçirmek için bekliyordu çünkü 2016 yılının Mart ayında, Shanghai'da bir ofis açarak girişimlerine start vermişti.

Jiuniu ile yapılacak olan anlaşmanın 1-2 gün içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Manchester City'nin yıldızı Leroy Sane'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği birbirinden güzel goller...

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 733Schalke - Manchester City
    3
    2,5Üst
    1,35
    5845kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dev derbinin biletleri yarın satışa çıkıyor

Teodosic'ten beklenen açıklama: Bu sezon...

Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur, Çin'den takım satın alıyor!

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu rekor kırdı