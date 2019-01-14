Manchester City'nin hataya tahammülü yok! Galibiyetine iddaa'da...
Liverpool'un Brighton deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmesi, Manchester City için Wolves maçını 'olmazsa olmaz' statüsüne getirdi. Kritik maç öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Liverpool galibiyeti sonrası oynadıkları 2 kupa maçında 16 gol atarak gövde gösterisi yaptılar.
- Bu iki maçı kaçıran Sergio Agüero ve Vincent Kompany'nin durumları maç saati netleşecek.
- Fernandinho da bu iki maçta dinlendirilmişti, ilk 11'deki yerini geri alacak. Fabian Delph'in cezası da sona erdi, o da görev bekliyor.
- Liverpool'u Federasyon Kupası dışına iten Wolves, as kalecisi Rui Patricio'yu hiç oynatmamış ve sağ beki Matt Doherty ise sadece son bölümde kullanmıştı. İki oyuncu da ilk 11'e geri dönüyor.
- Ligdeki son 4 maçı kaçıran ama Liverpool maçıyla sahalara geri dönen, 1 de asist yapan Diogo Jota'nın da ilk 11'de yer alması bekleniyor.
- Nuno Espirito Santo'nun ekibi, bu sezon maçların ilk yarılarında sadece 5 gol atabildi. (- ligin en kötüsü)
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