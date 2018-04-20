Manchester Citynin başarısı Türkiyedeki piyasayı hareketlendirdi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
dha
20.04.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Manchester Citynin başarısı Türkiyedeki piyasayı hareketlendirdi!

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Manchester Citynin başarısı Türkiyedeki piyasayı hareketlendirdi!

İNGİLTERE Premier Ligde şampiyonluğunu ilan eden Manchester Citynin başarısı, Türkiyede erkek ürünleri satışını da olumlu etkiledi.

2014 yılından bu yana Manchester Citynin sponsorları arasında yer alan ve Türkiyede de faaliyet gösteren QNETin Türkiye, Orta Doğu ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, Manchester City sponsorluğu sonrasında satışlarında her yıl ölçülebilir bir şekilde artış gözlemlendiğini belirterek, Gerçekleştirdiğimiz işbirliği sonrasında bağımsız temsilcilerimizden aldığımız geri bildirimler ve ürün satışlarımızda düzenli, fark edilebilir bir ivmenin olduğunu söyleyebilirim. Türkiyede bu durum en çok erkek ürün gruplarımızda hissedildi. Saatlerimizin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüz arttı dedi.

SPORU SOSYAL SORUMLULUK İLE BİRLEŞTİRİYORUZ

QNET Türkiye, global spor sponsorluklarının yanı sıra Türkiye gibi ülkelerde yerel sponsorluklar da gerçekleştiriyor. 2017 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü Voleybol Erkek Takımı sponsoru olan QNET Türkiye, 2018 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı İstanbul Şubesi sponsoru oldu. Toplumun geleceği kız çocuklarının spor yapmalarını desteklediğini ifade eden Cem Geyik, QNET olarak spor ile her zaman iç içeyiz. 2017-2018 yılı İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City ile var olan sponsorluğumuz kapsamında TV reklamlarında Manchester City oyuncularının yer alması, oyuncularla etkinlikler düzenlenmesi, Manchester City saha içindeki bilboardlarda QNET isminin yer alması, ürün lisansları, paranın satın alamayacağı Manchester City deneyimleri gibi birçok çalışma bulunuyor. Biz de Türkiyede sporu sosyal sorumlulukla buluşturan çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz diye konuştu.

Yaşanacak bir hayat konseptiyle müşterilerine ürünler sunan QNET, sporu ve sporcuyu desteklemesinin yanı sıra portföyünde yer alan ürünleri ile de müşterilerinin yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olmayı ve daha dengeli bir yaşam sunmayı vadediyor.

Doğrudan satış sektöründe 150ye yakın ülkede faaliyet gösteren QNET, gerçekleştirdiği büyük sponsorluklarla adından söz ettiriyor. Formula1 takımlarından Marussia ve dünya tenis şampiyonlarından Martina Hingis gibi isimleri de destekleyen QNET, 2014 yılında ise Manchester Citynin doğrudan satış resmi sponsoru oldu ve bu sponsorluğu 2020 yılına kadar uzattı.

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