Manchester City’den flaş transfer
İngiliz devi Manchester City, FIFA oyuncusu Kai ‘Deto’ Wollin’i transfer etti.
FIFA 18’in PS4 versiyonunda uzmanlaşan, Almanya ve Dünya Siber Oyunları şampiyonluğu unvanı da dahil olmak üzere birçok turnuvayı kazanan Deto, İngiliz ekibini ilk kez Nisan ayında düzenlenecek FUT Champions Cup’ta temsil edecek.
29 yaşındaki oyuncu transferi sonrasında “Manchester City'le kariyerimin bir sonraki bölümüne adım attığım için çok heyecanlıyım” diye konuştu.
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