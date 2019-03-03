Manchester City'de sürpriz imza! Mangala...
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de Fransız savunma oyuncusu Eliaquim Mangala'nın sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
Manchester City Kulübü, 28 yaşındaki Mangala'nın sözleşmesinin 2020'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Kariyerine Belçika'nın Standard Liege takımında başlayan Mangala, Portekiz ekibi Porto'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çektikten sonra 2014'te Manchester City'ye transfer oldu.
İspanyol teknik adam Josep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de ilk 11'e girmekte zorlanan Mangala, bu sezon A takımda forma şansı bulamadı.
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