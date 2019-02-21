Manchester City'de son dakika! 'Taraftarımıza saldırı şüphesi...'
İngiltere'nin dev kulüplerinden Manchester City, dün gece oynanan Schalke maçı sonrası yaralanan taraftarı hakkında açıklamada bulundu.
Kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde...
"Manchester ve Alman polis departmanları, Schalke maçı sonrası yaralanan taraftarımıza saldırı olabileceği şüphesiyle incelemelerine başlamıştır."
"Ekibimizden yetkili kişiler Almanya'da kalmıştır ve hastanede kritik durumda olan, yaralanan City taraftarına, ailesine destek olacaktır."
"Durumla ilgili ekstra bir bilgi sahibi olanların bizlerle veya polisle iletişime geçmeleri rica olunur."
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