Manchester City'de Sane en az 6 ay yok! Guardiola şokta...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManchester City'de Sane en az 6 ay yok! Guardiola şokta...
GeriFutbol Manchester City'de Sane en az 6 ay yok! Guardiola şokta...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
09.08.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Manchester City'de Sane en az 6 ay yok! Guardiola şokta...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin yıldız futbolcularından Leroy Sane, sakatlığı nedeniyle en az 6 ay forma giyemeyecek.

Manchester City'nin West Ham United ile yapacağı sezonun ilk lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Pep Guardiola, Liverpool ile geçen hafta oynadıkları Community Shield maçında sakatlanan Alman oyuncu Leroy Sane'nin sağ diz çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyata alındığını söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini aktaran İspanyol teknik adam, "Bu tip ciddi sakatlıklarda tedavi süreci uzuyor. Sane'nin 6-7 ay boyunca aramıza katılmasını beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kaptan David Silva oldu

Pep Guardiola, takımda kaptanlık görevini İspanyol futbolcu David Silva'nın üstleneceğini, ikinci ve üçüncü kaptan olarak Fernandinho ve Kevin De Bruyne'ün sahaya çıkacağını da duyurdu.

Manchester City'de uzun yıllardır kaptanlık görevini üstelenen Belçikalı futbolcu Vincent Kompany, takımdan ayrılarak altyapısından yetiştiği Anderlecht Kulübünde oyuncu-teknik direktörlük görevine getirilmişti.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Manchester Cityde Sane en az 6 ay yok Guardiola şokta...

Manchester Cityde Sane en az 6 ay yok Guardiola şokta...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper! Satın alma opsiyonuyla...
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladık!
Son Dakika: Martin Skrtel resmen Atalanta'da! | Transfer haberleri...
Beşiktaşlı Isimat Mirin, Amiens yolunda! | Transfer haberleri...