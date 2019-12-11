Manchester City, Zagreb'te 4 golle geri döndü!

Manchester City'nin gollerinin 34, 50, 54. dakikalarda Gabriel Jesus ve 84. dakikada Foden kaydetti. Dinamo Zagreb'in tek golü ise 10. dakikada Dani Olmo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 14'e yükseltti ve grubunu lider tamamladı. Dinamo Zagreb ise 5 puanda kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

SHAKHTAR EVİNDE YIKILDI

Grupta oynana diğer maçta Atalanta, 66. dakikada Castagne, 80. dakikada Pasalic ve 90. dakikada Gosens'in kaydettiği gollerle Shakhtar Donetks'i 3-0 mağlup etti. Böylece Atalanta 7 puanla son 16 turu biletini aldı. Shakhtar Donetsk ise 6 puanda kaldı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

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