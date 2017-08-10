« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Futbol>Manchester City yeni tapınağını tanıttı.

Manchester City yeni tapınağını tanıttı.

Manchester City, Etihad'taki yeni, süslü iç mekanlarını sergiledi. (sun)

Fotoğraflar: Sun Sport
SON GÜNCELLEME

Mavi Beyazlılar evindeki ilk maçında Everton'u ağırlayacağı yeni soyunma odasını tanıttı.

Pep Guardiola ve ekibi Etihad Stadyumu'nun 2017-2018 sezonundaki yeni renovasyonu'nun tadını çıkaracak.

Etihad'in İç mekanları bu yaz olağanüstü bir renovasyon geçirdi.

City, Manchester Stadyumu Şehri olarak bilinen eski Commonwealth Oyunları alanındaki tesislerin iyileştirilmesi için uzun zamandan beri istekte bulunuyor.

Futbol devleri , Avrupalı ​​mevkidaşlarıyla aynı seviyeye gelmek için kolları sıvadı

Bunu yaparken, yansıtılmış tünel ve Colin Bell standının altındaki alanın tamamen yenilenmesi de dahil olmak üzere stadyum çevresinde şık, modern bir tasarım ortaya çıkardılar.

Tottenham'ın zaten duyurduğu gibi - Tünel Kulübü'nü tanıttılar - hayranların yılda 9,000 Pound karşılığında tam VIP deneyiminden yararlanmalarına izin veriyorlar.

Manchester City yeni tapınağını tanıttı.

City'nin yeni değişen iç mekanı hidroterapi havuzları ile donatıldı.

Manchester City yeni tapınağını tanıttı.

City'nin yeni tasarımı içerisinde Vip destekçileri için bir de Tünnel Club bulunuyor.

Manchester City yeni tapınağını tanıttı.

Manchester City yeni iç tasarımını ilk defa 21 Ağustos'ta Everton'a göstermiş olacak

 

 

Premier LeaugeManchester CityEvertonYeni Tasarımetihad stadı
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL