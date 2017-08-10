Manchester City yeni tapınağını tanıttı.

Mavi Beyazlılar evindeki ilk maçında Everton'u ağırlayacağı yeni soyunma odasını tanıttı.
Pep Guardiola ve ekibi Etihad Stadyumu'nun 2017-2018 sezonundaki yeni renovasyonu'nun tadını çıkaracak.
Etihad'in İç mekanları bu yaz olağanüstü bir renovasyon geçirdi.
City, Manchester Stadyumu Şehri olarak bilinen eski Commonwealth Oyunları alanındaki tesislerin iyileştirilmesi için uzun zamandan beri istekte bulunuyor.
Futbol devleri , Avrupalı mevkidaşlarıyla aynı seviyeye gelmek için kolları sıvadı
Bunu yaparken, yansıtılmış tünel ve Colin Bell standının altındaki alanın tamamen yenilenmesi de dahil olmak üzere stadyum çevresinde şık, modern bir tasarım ortaya çıkardılar.
Tottenham'ın zaten duyurduğu gibi - Tünel Kulübü'nü tanıttılar - hayranların yılda 9,000 Pound karşılığında tam VIP deneyiminden yararlanmalarına izin veriyorlar.
City'nin yeni değişen iç mekanı hidroterapi havuzları ile donatıldı.
City'nin yeni tasarımı içerisinde Vip destekçileri için bir de Tünnel Club bulunuyor.
Manchester City yeni iç tasarımını ilk defa 21 Ağustos'ta Everton'a göstermiş olacak