Manchester City yeni Messi'yi buldu
İngiltere Premier Lig şampiyonlu Manchester City, gücünü gelecekte korumak için genç oyunculara yatırım yapıyor.
Sky Sports'ta yer alan habere göre İngiliz kulübü, "Yeni Messi" olarak adlandırılan 18 yaşındaki Arjantinli Thiago Almada ile görüşme halinde.
Arjantin'in Velez Sarsfield Kulübü'nde top koşturan genç yıldız adayının serbest kalma ücreti ise 18 milyon Euro civarında.
Manchester City, Premier Lig'de geride bıraktığımız sezonu zirvede tamamlamıştı...
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