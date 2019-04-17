Manchester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. İngiltere'nin iki köklü ekibi Manchester City ve Tottenham, 0-1'lik ilk maçın ardından rövanş maçında yarı final biletini almak için karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç öncesi, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. Peki, Manchester City Tottenham maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, çeyrek final rövanş maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam, Manchester City ile Tottenham yarı final biletini almak için mücadele edecek. Bu müsabaka sonrası bir üst tura yükselecek ekip, yarı finalde Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. İşte, Manchester City Tottenham maçına ilişkin ayrıntılar...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçları kapsamında oynanacak Manchester City Tottenham maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı takip edilebilecek. Öte yandan karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Karşılaşmada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonundan Artur Soares Dias olacak.
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