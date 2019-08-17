Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Premier Lig heyecanı Manchester City - Tottenham karşılaşmasıyla kaldığı yerden devam ediyor. İngiliz takımı Manchester City, ligin 2. Haftasında Tottenham’ı ağırlayacak. Peki, Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de iki dev takım karşı karşıya geliyor. Sezona iyi başlangıç yapan Manchester City, bu kez Tottenham ile mücadele edecek. İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlar tüm futbolseverleri ekrana kilitlemişti. Premier Lig 2. haftası için geri sayımını sürdüren Manchester City'de uzun süredir sakat olan Benjamin Mendy ve sezonun büyük bir bölümünü kaçıracak olan Leroy Sane dışında takımda eksik kalmadı.Tottenham'da ise Dele Alli ve Ryan Sessegnon sakat, Son Heung-min ile Juan Foyth cezalı. Peki, Manchester City – Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma saat 19:30'da S Sport ekranınında naklen yayınlanacak.
Sergio Aguero'nun Tottenham'a attığı en güzel goller...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle